{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в США

Россиянка обыграла Айлу Томлянович из Австралии

ТАСС, 22 августа. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Айлу Томлянович из Австралии в матче первого круга теннисного турнира в США.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

Матч закончился со счетом 5:7, 6:3, 7:5 в пользу 23-летней россиянки. Во втором круге Кудерметова сыграет с первой сеяной турнира чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее россиянка Екатерина Александрова в игре первого круга обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 7:5, 7:6 (8:6). Соперницей россиянки станет победительница матча между американской Кристиной Макхейл и Игой Швёнтек из Польши.

Кудерметова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она ни разу не побеждала на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением Кудерметовой является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Теги
WTA
Футбол в России
Гончаренко: футболисты ЦСКА ненадежно действовали в центре обороны в матче РПЛ с "Рубином"
Главный тренер армейцев отметил, что встреча была равной
Читать полностью