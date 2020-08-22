Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в США

ТАСС, 22 августа. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Айлу Томлянович из Австралии в матче первого круга теннисного турнира в США.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

Матч закончился со счетом 5:7, 6:3, 7:5 в пользу 23-летней россиянки. Во втором круге Кудерметова сыграет с первой сеяной турнира чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее россиянка Екатерина Александрова в игре первого круга обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 7:5, 7:6 (8:6). Соперницей россиянки станет победительница матча между американской Кристиной Макхейл и Игой Швёнтек из Польши.

Кудерметова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она ни разу не побеждала на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением Кудерметовой является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2019 года.