Две силачки установили рекорд России, сдвинув на фестивале в Севастополе 8-тонный "КамАЗ"

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Участницы фестиваля "Евразийские игры", который проходит в эти выходные в Севастополе, в субботу установили рекорд России, сдвинув на 20 метров автомобиль "КамАЗ", сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"Сегодня был установлен рекорд России - это было официально зарегистрировано; но, строго говоря, это и мировой рекорд: раньше такого в мире женщины не делали. Спортсменки Оксана-Скала Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули с места автомобиль "КамАЗ" - подсчитано, что вес был около 8 тонн", - сказала собеседница.

За прикрепленный к автомобилю трос девушки должны были протащить "КамАЗ" не менее 20 м. Кошелева - мастер спорта по пауэрлифтингу, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов; рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42 тонны, вертолета Ми-8 весом 9,5 тонн. Прокопова - мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, тренер, недавно она уже демонстрировала свои возможности по передвижению колонны автомобилей.

Кошелева рассказала журналистам, что до фестиваля они с напарницей даже не были готовы и силовой рекорд не репетировали. "Все те силовые рекорды, которые делала я, я не репетировала, и этот - тоже. Десять лет назад в Иркутске я впервые увидела турнир силачей. И как-то потом оказалась в секции пауэрлифтинга, и это меня вывело в силовой экстрим, а это подвело меня к тому, что я, надеюсь, скоро буду иметь возможность подать заявку в книгу рекордов", - отметила она.

Рекорд был установлен перед официальным открытием "Евразийских игр", которые проходят в Севастополе 22-23 августа. Их участники - силачи из разных регионов России, которые должны продемонстрировать свои силы на разных этапах соревнований. Финал запланирован на вечер воскресенья.