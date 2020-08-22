В идеальных условиях. Чемпионат России по аквабайку прошел в Подмосковье

По регламенту турнир проходил в два дня. В пятницу стартовали квалификационные заезды, а также первая зачетная часть юниорских соревнований. Желающие увидеть кульминацию пусть и пока не столь массового, но чрезвычайно перспективного и зрелищного мероприятия должны были приехать в один из загородных клубов в субботу - именно в этот день были разыграны медали в ключевых дисциплинах турнира, включая "фристайл". И определенный интерес у публики национальное первенство по аквабайку вызвало - за состязаниями на регулярной основе следили несколько десятков человек.

Атмосфера оба дня состязаний была соответствующей. Счастливые люди, улыбки и радость - видно, что публика за время пандемии соскучилась по соревнованиям, и чемпионат России для многих из них стал первым спортивным мероприятием после окончания самоизоляции. Отдельно следует отметить и погодные условия - можно сказать, организаторам повезло, ведь еще совсем недавно в Московской области было ветрено и дождливо.

"Акватория хорошая, и наконец нам повезло с погодой, все-таки до этого было два переноса, и хорошо, что нам разрешили провести чемпионат, - сказал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов. - Титульные соревнования я организовываю уже пять лет, и количество участников постоянно растет. А учитывая ситуацию с пандемией, все соскучились, и на этот чемпионат приехало много спортсменов, действительно, все самые сильные".

Первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов также отметил отличные погодные условия. "Мы рады, что хоть в конце лета, но сезон у нас начался, обычно он начинается в конце мая - начале июня, рады, что у нас все вышло организовать, - сказал Краснов. - По хронологии это вторые соревнования во всем водно-моторном спорте в России, первые прошли в прошлые выходные в Екатеринбурге, это были всероссийские соревнования по аквабайку. Сегодня же идеальные погодные условия: солнце и почти полное отсутствие ветра, мы впервые проводим чемпионат России в этом месте, вода здесь хорошая, очень широкая акватория, проходящие суда не мешают соревнованиям".

Дебюты и знакомые лица

Ключевой особенностью турнира стало включение в соревновательную программу новой дисциплины "гидрофлайта" (платформа, на которой человек может передвигаться над водой). Состязание по этому виду аквабайка в формате национальных соревнований прошло впервые в истории, его выиграл Антон Попов.

В слаломе первенствовали Родион Яшков (дисциплина "ски дивижн" - аквабайк без сиденья) и Дмитрий Клименко ("ранэбаут" - с сиденьем). В главной дисциплине турнира - "фристайле" - победу одержал бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Сергей Чемезов, вторым стал Ершов, третьим - двукратный победитель национального первенства Арсений Матанцев.