По чемпионскому графику. "Зенит" продолжает побеждать в РПЛ, ЦСКА и "Краснодар" проиграли

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле переиграл "Тамбов" в матче четвертого тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1. Действующий чемпион страны одержал четвертую победу на старте турнира. Несмотря на обилие голов, не сумел отметиться результативными действиями капитан "Зенита" Артем Дзюба, которому в субботу исполнилось 32 года. Свой первый мяч в РПЛ забил бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос, отличился и его соотечественник Малком. Также свои фамилии на табло зажгли Александр Ерохин и Сердар Азмун. В составе "Тамбова" первый мяч забил Кирилл Панченко, пришедший в команду на правах свободного агента в межсезонье.

"Главное, чтобы наши игроки мерились не тем, кто больше забьет, а тем, кто какой вклад внес в победу команды. Вклад Артема в наши победы очень большой - он сегодня очень большой объем проделал, много отвлекал на себя, создавая пространство для других игроков, в том числе Сердара и Малкома. Сокрушаться не надо - его голы еще придут", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. После дисквалификации в состав "Зенита" вернулся центральный защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший предыдущий матч с ЦСКА. После того как результат был предопределен, главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал возможность отдохнуть своим ключевым игрокам, заменив на 60-й минуте Вильмара Барриоса и Себастьяна Дриусси, а на 75-й минуте - Малкома. Команде из Санкт-Петербурга 26 августа предстоит гостевой матч с "Динамо". "Игра понравилась, хорошая игра в нашем исполнении. Много моментов создали и заслуженно победили. К сожалению, в конце пропустили гол", - сказал Семак. Поражения ЦСКА и "Краснодара" Два неожиданных результата были зафиксированы в матчах в Екатеринбурге и на "ВЭБ-Арене" в Москве. "Урал" впервые за пять лет переиграл "Краснодар" в чемпионате России со счетом 1:0, а "Рубин" одержал победу над ЦСКА (2:1). В составе команды из Екатеринбурга единственный мяч забил бывший игрок "Краснодара" Вячеслав Подберезкин. Начиная с 53-й минуты "Краснодар" играл в меньшинстве из-за удаления защитника Кайо.

Несмотря на это, гости создали несколько моментов для взятия ворот, но переиграть Илью Помазуна не смогли. Вратарь "Урала" был признан лучшим игроком встречи. В заявке "Краснодара" не было двух полузащитников основного состава - Вандерсона и Реми Кабелла. По словам главного тренера команды Мурада Мусаева, оба футболиста получили мышечные травмы. "Плохо начали игру, пропустили гол, в простых действиях не разобрались, не подобрали, не выбили мяч и далее показали недостаточно энергии, не показали достаточной жесткости, цепкости, и первый тайм, я считаю, провалили. Вторую половину начали отлично, создали два стопроцентных момента, которые не реализовали. Далее было сложно: потеряли одного футболиста, но тем не менее в меньшинстве шли на риск, получались атаки в наши ворота, но имели возможность забить. Но нельзя разделять - один тайм играть так, а второй так - это очень дорогого стоит, мы сегодня за это поплатились", - отметил Мусаев. "Урал" одержал первую победу в нынешнем сезоне, а президент екатеринбургского клуба в беседе с корреспондентом ТАСС отметил прогресс команды при игре в обороне. "Считаю, что в обороне команда стала играть лучше, чем в прошлом сезоне. В этом матче главным была самоотдача - пять баллов всей команде за это! Конечно, были мелкие ошибки, но футбола без них не бывает, все ребята старались, победу они заслужили", - сказал руководитель "Урала" Григорий Иванов.

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ЦСКА и "Рубин" обменялись голами в первом тайме в течение двух минут, в составе гостей отличился Солтмурад Бакаев, а за хозяев забил Никола Влашич. Развязка игры наступила в самой концовке. За три минуты до окончания основного времени вратарь гостей Юрий Дюпин выручил команду, отразив сначала сильный удар Кристияна Бистровича, а затем вытащив мяч после добивания в упор Адольфо Гайча. На последней минуте встречи вышедший на замену Денис Макаров великолепным дальним ударом поразил ворота Акинфеева и принес команде Леонида Слуцкого первую победу в чемпионате. "Первый тайм прошел с преимуществом ЦСКА, мы старались действовать на контратаках. Второй тайм прошел больше в равной борьбе. В концовке сработал футбольный закон - сначала Дюпин совершил прекрасный сейв, а затем Макаров забил прекрасный гол. В целом игра прошла по похожему сценарию предыдущего нашего матча с ЦСКА", - сказал Слуцкий. "Сочи" вышел на второе место, новички пока без побед Благодаря осечкам ЦСКА и "Краснодара" на второе место в турнирной таблице поднялся "Сочи", обыгравший на выезде волгоградский "Ротор" со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Никита Бурмистров, оформивший дубль. В составе "Ротора" отличился Камиль Муллин. "Сочи" в четырех матчах не потерпел ни одного поражения и набрал восемь очков. Первое поражение в чемпионате потерпело московское "Динамо" - бело-голубые оставались до четвертого тура оставались единственной командой, не пропустившей ни одного мяча в свои ворота. В гостевом матче с "Арсеналом" ворота динамовцев были распечатаны уже на 23-й минуте, а на 74-й минуте хозяева удвоили свое преимущество с пенальти, установив окончательный счет. Оба мяча забил Даниил Лесовой. Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи в перерыве был заменен из-за травмы.

"Очень важная победа. "Динамо" хорошо стартовало в чемпионате, до сегодняшнего матча не пропускало голов, тем ценнее наша победа над таким соперником. Считаю, что выиграли абсолютно по делу: у нас было преимущество в обоих таймах, создавали моменты, выиграли много единоборств, из этого и складывается результат. Очень рад за ребят, которые после двух поражений проявили характер и порадовали болельщиков", - сказал ТАСС президент "Арсенала" Гурам Аджоев. Вторую победу подряд одержал грозненский "Ахмат", переиграв на выезде "Химки" со счетом 2:1. Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев в прошлом сезоне возглавлял "Химки", однако в январе покинул команду, так как перед ней сняли задачу выхода в РПЛ. Подмосковный клуб благодаря досрочному завершению сезона все-таки добился повышения в классе, и перед матчем Талалаеву и двум его помощникам, Серджо Джованни и Юрию Нагайцеву, вручили серебряную медаль первенства Олимп - Футбольной национальной лиги. Хозяева открыли счет на 21-й минуте, а во втором тайме полузащитник "Химок" Артем Полярус не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 71-й минуте 11-метровый был назначен уже в ворота подмосковной команды, и Владимир Ильин не промахнулся. Спустя минуту Артем Тимофеев забил победный мяч. Хозяева доигрывали встречу вдевятером - с поля были удалены Брайан Идову и Кирилл Боженов. "Химки", как и другой новичок премьер-лиги "Ротор", в четырех стартовых турах не одержали ни одной победы. Команды замыкают турнирную таблицу, имея в активе по одному очку.