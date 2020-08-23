"Лилль" и "Ренн" сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 22 августа. "Лилль" на своем поле сыграл вничью с "Ренном" в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Жонатан Бамба (40-я минута). У гостей отличился Дамьен Да Силва (74). На 35-й минуте защитник "Ренна" Саша Буй получил прямую красную карточку, а на 43-й заработал удаление защитник "Лилля" Райнилду Мандава.

В другом матче игрового дня "Анже" на выезде обыграл "Дижон" со счетом 1:0.

Во втором туре "Лилль" 30 августа на выезде сыграет с "Реймсом", а "Ренн" днем ранее примет "Монпелье".