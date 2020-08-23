"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу

Эта встреча станет первым столичным дерби в нынешнем чемпионате. Обе команды в текущем сезоне не потерпели пока ни одного поражения. "Локомотив" одержал две победы, а в прошлом туре сыграл на выезде вничью с "Уралом" (1:1). Красно-белые предыдущую встречу в Уфе против одноименной местной команды завершили с таким же счетом, а до этого сыграли вничью с "Сочи" (2:2) и переиграли "Ахмат" (2:0).

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двумя матчами в воскресенье завершится четвертый тур Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ). "Уфа" примет "Ростов" (начало - 16:30 мск), а московский "Спартак" на домашней "Открытие-Арене" встретится со столичным "Локомотивом" (19:00).

"Локомотив" не проигрывает в чемпионате России на протяжении 14 матчей с учетом прошлого сезона. При Марко Николиче, который с 1 июня сменил на посту главного тренера Юрия Семина, железнодорожники остаются непобежденными в РПЛ. Единственное поражение в официальном матче под руководством сербского специалиста красно-зеленые потерпели в Суперкубке, уступив "Зениту" со счетом 1:2.

"Спартак" в последние годы удачно играет с "Локомотивом" и не проигрывает предстоящему сопернику на протяжении пяти игр подряд, последняя победа железнодорожников (4:3) датирована 18 августа 2017 года, когда красно-белых еще тренировал Массимо Каррера. Именно матч первого круга в прошлом сезоне с "Локомотивом" стал первым для Доменико Тедеско в качестве главного тренера "Спартака". Тогда его команда разгромила соперника со счетом 3:0. Встреча второго круга состоялась полтора месяца назад, в ней была зафиксирована ничья (1:1), а немецкий специалист был удален в первом тайме за споры с арбитром.

Тедеско из-за ангины пропустил игры против "Ахмата" и "Уфы". В обеих встречах командой с бровки руководил его ассистент Андреас Хинкель. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, Тедеско с большой долей вероятности вернется к руководству командой в игре с "Локомотивом".

А вот главное приобретение "Спартака" в межсезонье Александр Кокорин продолжает лечиться, форвард пока не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. "Локомотиву" из-за травм не помогут нападающий Лука Джорджевич и защитник Михаил Лысов. В составе железнодорожников ожидается дебют новичка команды полузащитника Франсуа Камано, перешедшего из "Бордо".

"Ростов" сыграет с "Уфой" после двух поражений

"Ростов", занявший в прошлом сезоне пятое место, неудачно стартовал в нынешнем чемпионате. После победы над "Тамбовом" в первом туре (1:0) последовали два поражения - от "Зенита" и "Динамо" с одинаковым счетом 0:2. "Уфа", напротив, в первом туре потерпела разгромное поражение от "Краснодара" (0:3), после чего сумела добиться гостевой победы над "Арсеналом" (3:2) и ничьей со "Спартаком" (1:1).

Ростовчане испытывают проблемы с глубиной состава и в более плотном графике после пандемии выступают значительно хуже, чем в первой части прошлого сезона. В матче с "Уфой" не сыграет Ивелин Попов, с очень высокой доли вероятности болгарский полузащитник будет обменян в "Сочи" на Дмитрия Полоза. Под вопросом участие в матче и защитника Дмитрия Чистякова. "Уфе" не поможет полузащитник Ловро Бизяк.

"Ростов" проиграл три последних матча "Уфе" в чемпионате России. Последнюю победу над предстоящим соперником южане одержали 10 декабря 2017 года.