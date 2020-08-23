Россиянин Папин стал претендентом на титул чемпиона мира WBC

Первоначально поединок должен был состояться в Сочи 15 августа, но был перенесен в Казань в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае.

ТАСС, 23 августа. Россиянин Алексей Папин завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Казани, он выиграл у соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде.

Файфер в первых двух раундах действовал активнее соперника, нанося большее число ударов, но им не хватало силы. Папин с третьего раунда прибавил в атаке и несколько выровнял ситуацию, но в целом благодаря преимуществу в скорости и активности предпочтительнее смотрелся Файфер, хотя оппонент сохранял опасность ввиду более сильных ударов.

В шестом раунде Папину удался мощный удар справа, после которого Файфер оказался на настиле ринга. Он встал за положенные десять секунд, но судья посчитал, что боксер не готов продолжать поединок.

Папин уже встречался с нынешним чемпионом WBC

В послужном списке 32-летнего Папина теперь 12 побед (11 нокаутом), 1 поражение. Он выиграл в первом поединке после поражения от конголезца Илунги Макабу решением судей в бою за серебряный пояс WBC в августе прошлого года. Папин впервые будет боксировать за титул чемпиона мира. До этого он владел поясом интернационального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF).

В активе 29-летнего Файфера 25 побед (16 нокаутом), 2 поражения. В 2018 году он принял участие во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проиграв в четвертьфинале американцу Эндрю Табити решением судей.

До боя Папин занимал четвертое место в рейтинге WBC, Файфер - пятое. Титулом чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе владеет Макабу.