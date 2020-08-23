ПСЖ и "Бавария" сыграют в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 23 августа. Французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и германская "Бавария" встретятся в воскресенье в финале футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча пройдет в столице Португалии Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш", начало игры запланировано на 22:00 мск. Розыгрыш главного еврокубкового турнира, как и весь сезон, был разделен на две части - до связанной с пандемией коронавируса паузы и после нее. Лига чемпионов была приостановлена на стадии 1/8 финала, когда только половина команд успела сыграть свои матчи. До вспышки инфекции в четвертьфинал успели выйти ПСЖ, испанский "Атлетико", итальянская "Аталанта" и германский "Лейпциг", тогда как германской "Баварии", испанской "Барселоне", английскому "Манчестер Сити" и французскому "Лиону" пришлось доказывать право сыграть в "Финале восьми" в начале августа.

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В середине июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании исполнительного комитета организации принял решение о том, что со стадии 1/4 финала турнир будет проводиться в Лиссабоне. В итоге оставшиеся игры турнира получили право принять стадионы "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш". Встречи стали проводиться при пустых трибунах. На пути к финалу Лиги чемпионов обе команды заняли первые места в своих квартетах на групповой стадии турнира. ПСЖ выступал в группе с испанским "Реалом", бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем", "Бавария" - с английским "Тоттенхэмом", греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной Звездой". В плей-офф ПСЖ в марте преодолел сопротивление дортмундской "Боруссии" (1:2, 2:0), после чего французы поочередно выбили из розыгрыша турнира две команды, которые стали главными открытиями всего турнира - "Аталанту" (2:1) и "Лейпциг" (3:0). У "Баварии" путь был схож по описанию, но гораздо более сложен по имени - мюнхенцы в плей-офф поочередно прошли английский "Челси" (3:0, 4:1), разгромили испанскую "Барселону" (8:2) и переиграли французский "Лион" (3:1). Первый финал для ПСЖ ПСЖ стал суперклубом только в последнее десятилетие благодаря серьезным вливаниям фонда Qatar Sports Investments. Клуб из Парижа стал самым богатым во Франции и одним из самых богатых в мире. За последние восемь сезонов ПСЖ семь раз стал чемпионом страны, но в Лиге чемпионов дальше стадии четвертьфинала не проходил. Ранее лучшим достижением в главном клубном турнире Европы являлся выход в полуфинал в сезоне-1994/95. Парижский клуб стал 41-м финалистом главного еврокубка и может стать его 23-м обладателем. Французы трижды участвовали в поединке за евротрофей и выиграли лишь один, победив в финале Кубка обладателей Кубков 1996 года венский "Рапид" (1:0). После этого ПСЖ был разгромлен "Ювентусом" в Суперкубке по сумме двух встреч (2:9), а в следующем сезоне французы уступили в финале Кубка обладателей Кубков "Барселоне" (0:1).

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