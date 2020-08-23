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Бокс

Российский боксер Папин планирует провести следующий бой за титул WBC против Макабу

Россиянин в августе прошлого года проиграл конголезцу решением судей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Папин планирует провести следующий поединок против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе конголезца Илунги Макабу. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Андрей Ивичук.

В субботу Папин выиграл у соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Макабу.

"Да, должок будем возвращать", - сказал Ивичук.

Папин в августе прошлого года проиграл Макабу решением судей в бою за серебряный пояс WBC. Конголезец в январе нынешнего года стал чемпионом мира WBC, победив поляка Михала Числака решением судей.

В послужном списке 32-летнего Папина 12 побед (11 нокаутом), 1 поражение.

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