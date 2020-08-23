Поветкин назвал нокаут в бою с Уайтом лучшим в карьере

ТАСС, 23 августа. Российский боксер Александр Поветкин назвал лучшим в карьере нокаут в поединке против британца Диллиана Уайта. Об этом Поветкин заявил в эфире телеканала "Рен-ТВ".
40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В четвертом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне.
"После четвертого раунда я себя нормально чувствовал, нокдауны были, но чувствовал себя хорошо. Мне повезло, получилось ударить. Некоторые бои Уайта я смотрел и видел, что он пропускает снизу, отрабатывал комбинации слева снизу и справа, попал хорошо, может быть, это лучший нокаут в моей карьере. Я готов с любым боксировать, просто хочу еще боксировать", - сказал Поветкин.
Всего в активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. Поветкин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC, которым в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.