Поветкин назвал нокаут в бою с Уайтом лучшим в карьере

ТАСС, 23 августа. Российский боксер Александр Поветкин назвал лучшим в карьере нокаут в поединке против британца Диллиана Уайта. Об этом Поветкин заявил в эфире телеканала "Рен-ТВ".

40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В четвертом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне.