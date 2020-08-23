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Бокс

Рябинский: Поветкин показал волю к победе в бою с британцем Уайтом

В субботу россиянин выиграл нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проявил волю к победе в поединке с британцем Диллианом Уайтом. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. Поясом в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.

"Саша проявил волю и переломил бой, - сказал Рябинский. - Я очень переживал, хорошо, что он сумел так попасть".

Всего в активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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