Россиянин Валиев проиграл в дебютном поединке в UFC

ТАСС, 23 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев проиграл в своем дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

30-летний россиянин уступил нокаутом во втором раунде Тревину Джонсу (Гуам) на турнире UFC on ESPN 15, который проходит в Лас-Вегасе.

Соперник Валиева на этом турнире сменился за сутки до поединка. Изначально он должен был провести бой против Марка Стригла, но филиппинец заразился коронавирусом.

На счету Валиева 16 побед и три поражения в ММА. У 30-летнего Джонса 13 побед и 6 поражений.