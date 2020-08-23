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ММА

Россиянин Валиев проиграл в дебютном поединке в UFC

Он уступил нокаутом во втором раунде Тревину Джонсу на турнире в Лас-Вегасе

ТАСС, 23 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев проиграл в своем дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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30-летний россиянин уступил нокаутом во втором раунде Тревину Джонсу (Гуам) на турнире UFC on ESPN 15, который проходит в Лас-Вегасе.

Соперник Валиева на этом турнире сменился за сутки до поединка. Изначально он должен был провести бой против Марка Стригла, но филиппинец заразился коронавирусом.

На счету Валиева 16 побед и три поражения в ММА. У 30-летнего Джонса 13 побед и 6 поражений.

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