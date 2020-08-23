Огонь на лужайке. Поветкин пережил два нокдауна и завоевал временный пояс чемпиона WBC

ТАСС, 23 августа. Российский боксер Александр Поветкин в субботу победил британца Диллиана Уайта в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. На кону боя также стоял символический пояс WBC Diamond. Бой Поветкина и Уайта был главным событием боксерского вечера, который прошел в британском Брентвуде. А если быть точным, фактически во дворе у главного британского промоутера Эдди Хирна. Ринг с осветительными конструкциями организовали прямо напротив здания штаб-квартиры его компании и по совместительству родового поместья Matchroom Boxing. Можно сказать, получилось камерно и в какой-то степени даже уютно, если не обращать внимание на противокоронавирусные атрибуты и практически полное отсутствие зрителей.

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Несмотря на все ограничения, организаторы постарались воссоздать интертейнмент-атмосферу - как-никак, самая громкая вывеска в профессиональном боксе после окончания пандемии. Салют перед выходом боксеров, эффектное фаер-шоу (прямо на лужайке!) во время него, динамичное освещение - на фоне идеально подстриженной зеленой травы, хозяйственных построек и длиннющей каменной лестницы к поместью смотрелось диковато, но на большее в нынешних условиях рассчитывать сложно. Поединок с Уайтом имел решающее значение для карьеры 40-летнего Поветкина. Учитывая солидный возраст российского боксера, шансов на титульный бой у него могло больше и не представиться, а без серьезных турнирных задач найти мотивацию оставаться в спорте стало бы труднее. Букмекеры ставили на Уайта - считалось, что родные трибуны и серьезная разница в возрасте (40 против 32) должны сыграть на руку британцу. Кроме того, за Уайтом было незначительное преимущество в росте (193 см против 188 см) и размахе рук (198 - 191). Сторона Поветкина должна была отыскать противовес в ходе тренировочного лагеря. Учитывая медлительность Уайта, его пробелы в технике и защите в сочетании с мощным ударом, россиянину необходимо было приблизить подвижность и скорость рук к максимально достижимым в 40 лет показателям, что невозможно без потери в весе. На официальной церемонии взвешивания Поветкин показал 101,6 кг против 114,5 кг у британца, и это один из самых низких весов Александра за последнее время. Стоит отметить, что набрать такую форму в столь солидном возрасте - уже само по себе незаурядное достижение. Камбэк года Другое дело - извлечь из нее максимум. С первых раундов показалось, будто бы то, что должно было стать главным козырем Поветкина, оказало ему медвежью услугу. По какой-то причине россиянин отказался от активной работы корпусом и в целом не слишком активно перемещался по рингу. Возможно, Александр ожидал от Уайта свойственного ему безрассудства, активного прессинга с первых минут и стремился сохранить силы, однако британец отнюдь не спешил. Команда Уайта хорошо разобрала соперника и подобрала для него оптимальный план - строгая, скоординированная работа передней рукой и минимум открытых разменов ударами. Джеб Уайта стал серьезной проблемой для Поветкина - уже к третьему раунду у Александра начал набухать правый глаз. То, что должно было стать бичом британца, вышло боком Русскому Витязю (прозвище Поветкина - прим. ТАСС) - россиянин слишком низко держал руки и пропускал большое количество ударов, в то время как его соперник грамотно блокировал атаки не получал серьезных попаданий.

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Судя по тому, что говорили Уайту тренеры в перерывах между раундами, в планах у команды британца было затянуть поединок. Поветкину по объективным причинам трудно переносить всю дистанцию 12-раундового боя, особенно если по ходу него приходится раскрывать оборону соперника слой за слоем, параллельно ловя лицом пусть и одиночные, но достаточно болезненные удары. Впрочем, совсем скоро стало понятно, что этот боксерский вечер точно не будет долгим. И в роли явного аутсайдера смотрелся россиянин. К третьему раунду его начали покидать силы - стоило чуть активнее включиться в комбинационную работу, как тут же визуально просели ноги и появилась одышка. Четвертый раунд должен был стать кульминационным: уже изрядно вымотанный россиянин целых два раза оказывался в нокдауне, причем оба раза Уайт отправлял его на настил "нерабочей" левой рукой. И если первый из них еще можно назвать не самым серьезным, то вот второй - после короткого размена в углу, закончившегося мощным апперкотом - мог вообще закончить бой. В какой-то степени россиянину повезло - до конца раунда оставалось чуть больше 10 секунд. В перерыве угол Поветкина тонул в безнадеге. Боксер жаловался тренерам, что пропускает едва ли не все подряд, а сам не в состоянии как следует достать оппонента. Но затем он вернулся в ринг и чуть не выбил Уайта за канаты. Сработало то, чем Русский Витязь не пользовался до этого, - раскачка корпусом и коронный уход за переднюю руку соперника. Сперва - короткий отвлекающий хук слева, британец попытался перекрыться, оголил подбородок и тут же получил левый апперкот от быстро занявшего идеальную позицию Поветкина, который отправил Уайта в глубокий нокаут. Поветкин просто хочет еще побоксировать Согласно регламенту, временный пояс чемпиона наделяет Поветкина статусом обязательного претендента на основной титул WBC. В настоящее время им владеет британец Тайсон Фьюри, однако 19 декабря он должен провести реванш с американцем Деонтеем Уайлдером, так что обладатель пояса может смениться. Впрочем, это не имеет решающего значения для Поветкина - глава компании "Мир бокса", представляющей его интересы, Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что следующий бой россиянин проведет за титул WBC.

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