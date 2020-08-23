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НХЛ

"Даллас" обыграл "Колорадо" в матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ. Радулов сделал дубль

Встреча завершилась со счетом 5:3
Александр Радулов AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 23 августа. "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:3 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дубль сделал российский форвард Александр Радулов (17-я и 30-я минуты), также отличились Тайлер Сегин (5), Блейк Комо (10) и Руп Хинтц (49). У проигравших шайбы на счету Натана Маккиннона (6, 39) и Габриэля Ландескога (25).

Радулов также отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи, всего в нынешнем плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 10 матчах. Его партнер по команде форвард Денис Гурьянов, который забросил четыре шайбы в предыдущем матче с "Калгари", в этот раз результативными действиями не отметился. Россияне в составе "Колорадо" - защитник Никита Задоров, а также форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников - также очков не набрали.

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 28 бросков из 31. Основной голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр получил травму в начале второго периода, его заменил Павел Францоуз.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0, второй матч состоится 25 августа (начало - 04:45 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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