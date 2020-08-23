"Даллас" обыграл "Колорадо" в матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ. Радулов сделал дубль

В составе победителей дубль сделал российский форвард Александр Радулов (17-я и 30-я минуты), также отличились Тайлер Сегин (5), Блейк Комо (10) и Руп Хинтц (49). У проигравших шайбы на счету Натана Маккиннона (6, 39) и Габриэля Ландескога (25).

Радулов также отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи, всего в нынешнем плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 10 матчах. Его партнер по команде форвард Денис Гурьянов, который забросил четыре шайбы в предыдущем матче с "Калгари", в этот раз результативными действиями не отметился. Россияне в составе "Колорадо" - защитник Никита Задоров, а также форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников - также очков не набрали.

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 28 бросков из 31. Основной голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр получил травму в начале второго периода, его заменил Павел Францоуз.