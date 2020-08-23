"Лейкерс" вышли вперед в серии с "Портлендом" в плей-офф НБА. Джеймс набрал 38 очков

ТАСС, 23 августа. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграли "Портленд" со счетом 116:108 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Лейкерс" дабл-даблы оформили Леброн Джеймс (38 очков + 12 подборов) и Энтони Дэвис (29 очков + 11 подборов). У "Портленда" больше всех очков набрал Дамиан Лиллард - 34.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Лейкерс". Следующая игра состоится 25 августа (начало - 04:00 мск).

Результаты остальный матчей дня: "Орландо" - "Милуоки" - 107:121 (счет в серии 1-2); "Майами" - "Индиана" - 124:115 (3-0); "Оклахома" - "Хьюстон" - 119:107 ОТ (1-2).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.