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Мировой футбол

СМИ: "Аякс" готов продать полузащитника ван де Бека "Барселоне" за €55 млн

Новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман изъявил желание подписать 23-летнего футболиста

ТАСС, 23 августа. Футболист "Аякса" и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может перейти в "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Sport.

По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман изъявил желание подписать 23-летнего полузащитника. Руководство "Аякса" готово продать игрока за €55 млн.

Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2022 года.

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