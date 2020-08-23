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НХЛ

Форвард "Далласа" Радулов прокомментировал победу над "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ

В ночь на воскресенье "Даллас" переиграл "Колорадо" со счетом 5:3 в первом матче четвертьфинальной серии
Александр Радулов AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 23 августа. Результаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" зависят от работы хоккеистов команды. Такое мнение высказал российский нападающий "Далласа" Александр Радулов, чей комментарий приводится на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

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В ночь на воскресенье "Даллас" обыграл "Колорадо" в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 5:3. Радулов, который был признан первой звездой матча, оформил дубль и отметился результативной передачей.

"Все начинается с нашей работы, - сказал Радулов. - Когда мы хорошо катаемся, играем в силовой манере, трудимся, то добиваемся успеха. Надо продолжать в том же духе. Нам просто нужно выигрывать матчи, это главное".

Также Радулов поделился мнением об игре голкипера "Далласа" Антона Худобина, который в игре с "Колорадо" отразил 28 бросков из 31. "Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс. Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что он у нас есть, это хороший вратарь", - отметил форвард.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Далласа", второй матч состоится 25 августа (начало - 04:45 мск).

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