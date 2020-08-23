Форвард "Далласа" Радулов прокомментировал победу над "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ

В ночь на воскресенье "Даллас" обыграл "Колорадо" в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 5:3. Радулов, который был признан первой звездой матча, оформил дубль и отметился результативной передачей.

"Все начинается с нашей работы, - сказал Радулов. - Когда мы хорошо катаемся, играем в силовой манере, трудимся, то добиваемся успеха. Надо продолжать в том же духе. Нам просто нужно выигрывать матчи, это главное".

Также Радулов поделился мнением об игре голкипера "Далласа" Антона Худобина, который в игре с "Колорадо" отразил 28 бросков из 31. "Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс. Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что он у нас есть, это хороший вратарь", - отметил форвард.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Далласа", второй матч состоится 25 августа (начало - 04:45 мск).