EWF должна до 3 сентября решить вопрос о проведении в Москве ЧЕ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) до 3 сентября должна принять решение о возможности проведения в Москве в конце октября - начале ноября чемпионата Европы. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Чемпионат Европы в Москве изначально должен был пройти со 2 по 12 апреля, но из-за пандемии коронавируса его сперва перенесли на первую половину июня, а затем на осень (31 октября - 8 ноября).

"3 сентября откроется окно для подачи предварительных заявок для участия в чемпионате Европы. Мы сейчас с оргкомитетом подготовили письмо в адрес исполкома Европейской федерации тяжелой атлетики, в котором разъясняем ситуацию по коронавирусу, в которой в настоящее время находится Россия, а также о дополнительных мерах, которые приняты в стране. В частности, мы извещаем, что снята процедура обязательной двухнедельной обсервации для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию", - сказал Кишкин.

"Европейская федерация в ближайшие дни должна собраться и принять решение о том, проводить ли этот чемпионат Европы либо вновь его перенести. Думаю, все должно решиться до 3 сентября", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы - 2019 проходил в грузинском Батуми.