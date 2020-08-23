"Ростов" обменял футболиста Попова в "Сочи" на Полоза

ТАСС, 23 августа. Футбольный клуб "Ростов" достиг договоренности с "Сочи" об обмене болгарского полузащитника Ивелина Попова на российского нападающего Дмитрия Полоза. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

"Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе, - сказал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. - Мы с "Сочи" совершили хорошую сделку, мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды, это тот игрок, который нам был очень нужен".

Полоз выступал за "Ростов" с 2012 по 2017 год, проведя в составе команды 151 матч, забив 29 голов и сделав 22 результативные передачи, став с клубом победителем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. В 2017 году он перешел в санкт-петербургский "Зенит", откуда уходил в аренду в казанский "Рубин", а летом прошлого года перешел в "Сочи", за который сыграл 28 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Попов выступал за "Ростов" с января 2019 года, в составе команды он принял участие в 44 матчах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Также в России он выступал за московский "Спартак", с которым стал чемпионом и обладателем суперкубка страны, казанский "Рубин" и краснодарскую "Кубань".