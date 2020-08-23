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Боксер Уайт не получил тяжелых травм после нокаута в поединке с Поветкиным

Россиянин одержал победу над британцем в пятом раунде

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт не получил тяжелых травм после нокаута в поединке с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе промоутерской компании Matchroom Boxing.

40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. После нокаута британец не смог самостоятельно подняться.

"Диллиану не потребовалась дополнительная помощь [врачей]. Все в порядке", - сказал собеседник агентства.

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