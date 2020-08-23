СМИ: ЦСКА готов заплатить €6 млн "Аргентинос Хуниорс" за трансфер футболиста Веры

ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА готов заплатить €6 млн за трансфер полузащитника "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Веры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиру.

По информации источника, армейцы также предложили аргентинскому клубу 20% от будущей продажи игрока. "Аргентинос Хуниорс" требует за трансфер 20-летнего аргентинца €10 млн.

В минувшем сезоне Вера провел 17 матчей и забил один мяч.

ЦСКА после четырех туров занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав шесть очков. Ранее клуб купил другого аргентинца - нападающего Адольфо Гайча.