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Летние олимпийские виды спорта

Призер ЧМ-2019 ходок Мизинов выиграл турнир в Москве с лучшим результатом сезона в мире

У женщин победила Марина Новикова также с лучшим результатом сезона в мире
Василий Мизинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Василий Мизинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в спортивной ходьбе на 20 км Василий Мизинов стал победителем "Фестиваля ходьбы Московия", который прошел в воскресенье в столичном поселении Вороновское.

Трасса была проложена вокруг декоративного пруда, участникам необходимо было пройти 10 километровых кругов. Мизинов преодолел дистанцию за 38 минут. Второе место занял Дмитрий Грамачков (39.34), третье - Алексей Ишмаметьев (40.02).

У женщин первенствовала Марина Новикова (42.09), второй стала Надежда Сергеева (43.00), третьей - Кристина Мавлетова (44.46).

Мизинов и Новикова стали обладателями лучших результатов сезона мира в ходьбе на этой дистанции. Прежние достижения принадлежали шведу Перселиусу Карстрему (38.50,9) и испанке Марии Перес (43.40).

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