Президент РФБ Кириленко призвал регионы активнее принимать участие в развитии баскетбола

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко призвал регионы принимать более активное участие в развитии баскетбола, на местах должны быть инициативные люди. Об этом он заявил ТАСС.

По итогам прошедших в четверг выборов президента РФБ Кириленко был переизбран на четырехлетний срок. За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 109 делегатов выборной конференции, за его оппонента Эдуарда Сандлера отдали голоса 16 делегатов.

"Хочу поблагодарить регионы за высказанную поддержку, но при этом хочу подчеркнуть, что нужна целенаправленная, систематическая работа [в регионах], - сказал Кириленко. - Это то, что происходит последние три года, потихоньку, шаг за шагом, но практически каждый регион прибавляет. Не все - где более активные люди, там больше получается, я всегда призываю и говорю, что определенную работу за регионы я не сделаю".

"Должны быть активные на местах люди, которые предлагают, и ты поддерживаешь эти инициативы, и дальше люди должны продолжать развивать этот проект, технически работать. Работы много, проектов и планов еще больше", - добавил глава РФБ.

Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года.