Рубашко: футболисты "Сочи" чувствуют уверенность в себе и прибавляют с каждым матчем

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Сочи" прибавляют в игре с каждым матчем, в их действиях чувствуется свежесть. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Из-за заражения коронавирусом ряда игроков "Сочи" не смог в прошлом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) провести два матча. В новом сезоне "Сочи" в четырех матчах одержал две победы, сыграл два раза вничью и занимает второе место в чемпионате с восемью очками, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре балла.

"В первых матчах, особенно со "Спартаком", мы отдали много сил, потом был провал, затем восстановление. После болезни для многих игроков была определенная пауза, - сказал Рубашко. - Через игры все набирают форму, многие чувствуют себя намного лучше".

В субботу "Сочи" одержал вторую победу в премьер-лиге, обыграв в гостях "Ротор" со счетом 2:1.

"Первый тайм показал, что ребята могут показывать тот футбол, который от них требуют, - отметил Рубашко. - Думаю, они сами были довольны, как проходила игра. Если бы мы реализовали свои моменты, которых было предостаточно, второй тайм проходил поспокойнее".

"Есть уверенность по игре, ребята это чувствуют и понемножку добавляют функционально, чувствуется свежесть в их действиях. Соответственно, видны на поле правильные мысли, которые можно реализовать и показать, на что футболисты способны", - добавил он.