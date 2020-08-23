Главный тренер "Болоньи" Михайлович, борющийся с лейкемией, заразился коронавирусом

ТАСС, 23 августа. Результат теста главного тренера итальянского футбольного клуба "Болонья" Синиши Михайловича показал наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тесты всех игроков и персонала команды показали отрицательный результат. Михайлович пройдет двухнедельный карантин.

Михайловичу 51 год. Он возглавил "Болонью" в январе 2019 года, ранее он возглавлял команду с 2008 по 2009 год. Летом 2019 года он объявил, что болен лейкемией. Он начал лечение и при этом продолжил тренировать "Болонью". Михайлович прошел три курса химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.

В течение карьеры футболиста Михайлович выступал за югославские "Войводину" и "Црвену Звезду", итальянские "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". Он трижды выиграл чемпионат Югославии, в 1991 году стал победителем Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) и Межконтинентального кубка. В Италии он стал двукратным чемпионом, четырехкратным победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также он выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА вместе с "Лацио" в 1999 году, и в тот же год он был признан футболистом года в Сербии.

Помимо "Болоньи", серб тренировал итальянские "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино", португальский "Спортинг" и сборную Сербии.