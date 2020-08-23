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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка 1960 года по фехтованию Прудскова скончалась на 82-м году жизни

Помимо победы на Олимпиаде-1960, Прудскова завоевала серебряную награду Игр-1964 и четырежды становилась чемпионкой мира

ТАСС, 23 августа. Советская фехтовальщица Валентина Прудскова скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

О причинах смерти Прудсковой не сообщается. Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Прудскова является победительницей Олимпийских игр 1960 года в Риме в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, в этом же виде программы она завоевала серебряную награду Олимпиады-1964, которая проходила в Токио. Также в ее активе четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

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Летние олимпийские виды спорта
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