Брудов: ход боя Поветкин - Уайт напомнил сценарий крутых фильмов

"Бой со стороны Александра можно назвать героическим, - сказал Брудов. - Ход поединка напомнил сценарий из крутых фильмов, Александр фантастически перевернул чашу весов в свою сторону. Концовка четвертого раунда была очень печальной, Александру повезло, что после второго нокдауна почти не оставалось времени до окончания раунда".

"Честно говоря, надежда на то, что Поветкин сможет дать бой после этих нокдаунов, была, я Сашу знаю еще с юниоров, он всегда отличался характером. Упаднических настроений не было, но в то, что так фантастически все сложится, я, конечно, не верил", - добавил собеседник агентства.

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что следующий бой россиянин проведет за титул WBC, которым в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре. "Считаю, что Поветкин будет боксировать, пока у него есть желание. Когда он сам решит, что пора уходить, тогда и закончит карьеру, этот бой показал, что здоровье позволяет ему еще боксировать", - заключил Брудов.

Поветкин во второй раз получит шанс побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером. Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.