Брагин: тренерский штаб СКА не ощущает давления со стороны руководства клуба

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Тренеры санкт-петербургского СКА не ощущают давления со стороны руководства клуба перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после того, как заняли последнее место на турнире в Казани. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА и сборной России Валерий Брагин.

Питерские армейцы заняли последнее место на турнире "Кубок чемпионов", в котором принимают участие обладатели Кубка Гагарина разных лет. СКА проиграл "Ак Барсу" (2:5), обыграл "Салават Юлаев" (4:2), уступил "Металлургу" (3:4) и в матче за третье место проиграл уфимцам в серии буллитов (3:4).

"Мы играем на победу каждый матч, но у нас есть проблемы с реализацией голевых моментов. Результат турнира нас расстроил, но самое главное, мы увидели то, в каком направлении нужно двигаться дальше, - сказал Брагин. - Никакого давления со стороны руководства СКА нет - все понимают, что сейчас главное конечный, итоговый результат".

До начала сезона СКА примет участие в домашнем турнире имени Н. Г. Пучкова с 24 по 28 августа.