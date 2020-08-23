Чемпионка мира Сидорова выиграла второй турнир по прыжкам с шестом в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом, которые прошли в воскресенье в Москве на стадионе имени братьев Знаменских.

Сидорова взяла высоту 4 метра 70 сантиметров. Второй стала победительница юниорского ЧМ-2014 Алена Лутковская (4,40 м), третье место заняла чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,30 м). 29-летняя Сидорова также пробовала взять высоту 4,85 м, но все три попытки оказались неудачными. Лучшим результатом в карьере россиянки является 4,95 м.

В соревнованиях среди мужчин победил Георгий Горохов, показав результат 5,50 м. Вторым стал Дмитрий Мицкий (5,30 м), опередив Илью Долбина (5,30 м) по попыткам.

Неделю назад на таком же турнире, организованном центром развития прыжков с шестом "Созвездие", победы одержали Сидорова (4,80) и Горохов (5,40).