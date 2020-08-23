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Бокс

Рябинский подтвердил, что Поветкин до конца года проведет реванш с Уайтом

Бой-реванш обязателен по контракту

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBС) в супертяжелом весе Александр Поветкин до конца года проведет бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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В субботу 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC. В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне. После боя Уайт заявил о готовности провести реванш.

"У нас по контракту обязателен реванш с Уайтом, - сказал Рябинский. - Мы проведем его до конца года. Это сильный соперник, поэтому со спортивной точки зрения это хорошее противостояние".

Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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