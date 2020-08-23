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Бокс

Рябинский: российский боксер Поветкин получит за реванш с Уайтом "миллионы долларов"

Ранее стало известно, что до конца года спортсмены проведут еще один поединок

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гонорар российского боксера-тяжеловеса и временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBС) Александра Поветкина за реванш с британцем Диллианом Уайтом составит миллионы долларов. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC. В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне. Ранее Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец проведут бой-реванш.

"Финансово реванш будет интересен, Саша должен зарабатывать, - сказал Рябинский. - Гонорар за реванш - миллионы долларов".

Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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