"Локомотив" в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

ТАСС, 23 августа. Московский "Локомотив" обыграл столичный "Спартак" со счетом 4:3 в финале чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Новиков (4-я минута), Денис Пархоменко (22), Федор Земсков (28). За "Локомотив" отличились Артем Волошин (10), Виктор Крышанов (24), Нуритдин Мамадиев (30) и Борис Никоноров (35).

"Локомотив" в пятый раз стал чемпионом страны по пляжному футболу. Чемпионат проводится с 2005 года, помимо "Локомотива" первенство выигрывали шесть команд: петербургские "Кристалл", TIM и IBS, "Сити Химик" из Воронежской области, "Ротор-Волгоград" и "Строгино". "Спартак" во второй раз стал серебряным призером чемпионата России, еще один раз команда выигрывала бронзовые медали.

В матче за третье место еще один пятикратный чемпион России петербургский "Кристалл" выиграл у саратовской "Дельты" со счетом 7:3.