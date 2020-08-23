{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

"Локомотив" в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

В финале "железнодорожники" выиграли у "Спартака"
Болельщики "Локомотива" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Болельщики "Локомотива"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 августа. Московский "Локомотив" обыграл столичный "Спартак" со счетом 4:3 в финале чемпионата России по пляжному футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Новиков (4-я минута), Денис Пархоменко (22), Федор Земсков (28). За "Локомотив" отличились Артем Волошин (10), Виктор Крышанов (24), Нуритдин Мамадиев (30) и Борис Никоноров (35).

"Локомотив" в пятый раз стал чемпионом страны по пляжному футболу. Чемпионат проводится с 2005 года, помимо "Локомотива" первенство выигрывали шесть команд: петербургские "Кристалл", TIM и IBS, "Сити Химик" из Воронежской области, "Ротор-Волгоград" и "Строгино". "Спартак" во второй раз стал серебряным призером чемпионата России, еще один раз команда выигрывала бронзовые медали.

В матче за третье место еще один пятикратный чемпион России петербургский "Кристалл" выиграл у саратовской "Дельты" со счетом 7:3.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Гордеева и Лядусов стали победителями московского турнира по толканию ядра
Соревнования прошли на стадионе "Салют-Гераклион"
Читать полностью