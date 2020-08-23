Восстановившийся после травмы штангист Ловчев будет вызван на ближайший сбор сборной РФ

Ловчев, имеющий в активе бронзу чемпионата мира - 2013, травмировался 9 февраля, а 17 февраля ему была сделана операция. В начале апреля спортсмен сообщил ТАСС, что возобновил самостоятельные тренировки.

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы 2014 года по тяжелой атлетике в супертяжелом весе Алексей Ловчев, получивший в начале февраля на Кубке России в Санкт-Петербурге серьезную травму локтя, будет вызван на ближайший сбор национальной команды, который пройдет в Сочи. Об этом ТАСС заявил главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

"На ближайший сбор, где будут готовиться спортсмены из расширенного состава команды, мы вызовем Алексея Ловчева. Решили подключить его к работе, он залечил травму и имеет право тренироваться вместе со всеми. Но так как Алексей не выступал на чемпионате России, он не рассматривается в качестве кандидата в состав сборной на чемпионат Европы. Ловчев просто будет тренироваться вместе со сборной командой", - сказал Писаревский.

После чемпионата России, завершившегося 23 августа, сборную ждут три тренировочных сбора. Первый пройдет в Сочи с 30 августа, второй там же, а заключительный - в подмосковной Рузе. По итогам заключительного сбора определится окончательный состав сборной на чемпионат Европы, который должен пройти в Москве с 31 октября по 8 ноября.

В предварительный состав на европейское первенство по итогам чемпионата России вошли Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик и Артем Окулов (оба - до 89 кг), Георгий Купцов и Федор Петров (оба - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Тимур Наниев и Даниил Вагайцев (оба - до 109 кг), а также Антоний Савчук (свыше 109 кг).

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года. Срок наказания истек 21 декабря 2019 года.