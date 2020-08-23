Клуб НХЛ "Вашингтон" уволил главного тренера

ТАСС, 23 августа. Тодд Рирден уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вашингтон" Овечкина второй год подряд вылетел после первого раунда плей-офф НХЛ

"Вашингтон" в текущем сезоне выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ после перового раунда, уступив "Нью-Йорк Айлендерс" (счет в серии - 1-4).

"Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствуем, что необходим новый подход. Мы хотели бы поблагодарить Тодда за тяжелую работу и усилия", - отметил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Рирден возглавил "Вашингтон" в июне 2018 года после победы клуба в Кубке Стэнли. На этом посту он сменил Барри Тротца. До назначения главным тренером Рирден четыре года работал в тренерском штабе Тротца, отвечая за оборону и игру клуба в большинстве.

В первом сезоне в качестве главного тренера Рирден вывел "Вашингтон" в плей-офф, где команда в первом раунде проиграла "Каролине" (3-4), во втором сезоне под его руководством клуб в первом раунде проиграл "Айлендерс", который возглавляет Тротц.

В составе "Вашингтона" выступают российские нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов, голкипер Илья Самсонов.