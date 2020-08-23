Главный тренер ФК "Уфа" Вадим Евсеев не стал обсуждать судейство матча с "Ростовом"

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев отказался комментировать работу судей в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Ростова". Об этом он заявил журналистам.

"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. После матча председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил газете "Спорт-Экспресс", что клуб обсудит возможность снятия с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

"Есть компетентные люди, кто оценивает работу судей. К мадьяру (глава департамента судейства Российского футбольного союза венгр Виктор Кашшаи - прим. ТАСС) вопросы - он отвечает за судейство. Я же отвечаю за игру своей команды", - сказал Евсеев.

Тренер объяснил, почему "Уфа" во втором тайме выглядела на поле по игре лучше, чем в первой половине игры. "Ребята мобилизовались после того, как у них стало на одного меньше. Они стали играть не только за себя, но и за [удаленного] человека. Мы сделали перестановки, требования чуть поменялись, но тем не менее прозевали атаку, после которой нам забили", - подчеркнул Евсеев.

В пятом туре премьер-лиги "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином".