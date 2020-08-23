Карпин: футболисты "Ростова" не расслабились после удаления у "Уфы"

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Ростов" не расслабились после удаления в составе "Уфы" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

"Ростов" благодаря голу Кэнто Хасимото одержал гостевую победу над "Уфой" (1:0). На 39-й минуте был удален нападающий уфимцев Вячеслав Кротов.

"Выиграли, три очка взяли, то, что нам сейчас было нужно. Удаление всегда помогает, бывают случаи, когда команда расслабляется, - заявил Карпин. - Ребята молодцы, никто не расслабился, получилось забить, все нормально".

"Ростов" с шестью очками занимает восьмое место в турнирной таблице.