ФК "Уфа" заявил, что может сняться с РПЛ из-за судейства

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб "Уфа" рассмотрит возможность снятия с Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за некачественного судейства в матчах с участием команды. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов.

В воскресенье "Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. На 39-й минуте за грубое нарушение правил с поля был удален форвард "Уфы" Вячеслав Кротов, судья вынес решение после обращения к системе видеоассистента рефери. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.

"Да, мы рассмотрим возможность снятия с турнира, если такое судейство продолжится. Также мы будем добиваться проверки главного арбитра игры Михаила Вилкова на полиграфе", - сказал Мурзагулов.

"Футбольного матча не было, был матч каких-то странных людей, которые распределили очки. Мы такое с рук не спустим. Настолько убогого судейства я не видел со времен, когда руководил еще красногорским "Зорким" во втором дивизионе. С детства любил футболиста Карпина, но сегодня мне за него было стыдно. Я его с этой победой не поздравляю", - добавил он.

При этом представитель руководства клуба остался доволен игрой команды. "Мы взяли тех игроков, которые усилили "Уфу". Играли хорошо, "Ростов" не показал ничего, кроме симпатии трех человек, которые были с ними сегодня на поле", - отметил он.

"Прошу журналистов, поддержите нас. Вы помогли уже "Спартаку", был широкий резонанс в прессе, на телевидении. Скорее всего, конечно, не поддержите, мы маленькая команда, у нас маленький бюджет, но стараемся играть в футбол, воспитываем игроков. Но, пожалуйста, помогите нам", - добавил он. В пятом туре "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином".

Как снимался "Спартак"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча первого тура премьер-лиги с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи.

Ситуация получила широкий резонанс. Главный арбитр встречи Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов прошли проверку на полиграфе. Казарцев был отстранен от судейства. Через несколько дней Федун сообщил, что "Спартак" продолжит участвовать в чемпионате России.