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ATP

Россиянин Хачанов обыграл Бублика в первом круге турнира ATP в США

Во втором круге соперником Хачанова будет испанец Пабло Корреньо-Буста.

ТАСС, 23 августа. Россиянин Карен Хачанов победил представителя Казахстана Александра Бублика в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом около 4 млн 200 тыс. долларов в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Во втором круге его соперником будет испанец Пабло Корреньо-Буста.

Хачанову 24 года, он занимает 15-ю строчку рейтинга АТР. На счету россиянина четыре титула под эгидой организации, на турнирах Большого шлема он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Бублику 23 года, до 2016 года он выступал за Россию. Он занимает 51-е место рейтинга АТР.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

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