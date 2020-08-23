Более 6 тыс. человек присоединились к ночному забегу в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. человек приняли участие в ночном забеге на 10 км по столице. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе бегового сообщества.

"Мы подводим итоги первого в этом году ночного забега, который состоялся 22 августа. В 22:30 прозвучал стартовый выстрел, и более 6 000 участников пробежали 10 км. Маршрут забега пролегал по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса. Участники стартовали возле стен Большой спортивной арены, на последнем километре забегали внутрь легендарного стадиона и финишировали на центральной площади Лужников", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, на финише все бегуны получили значки с символикой забега, а победители и призеры соревнования - кубки и денежные призы. Впервые в истории забега трое финишеров-мужчин объединились и пересекли финишную черту вместе, держась за руки. Ночной забег проводится с 2013 года.

"Главный судья соревнования распределил призовые места следующим образом: первое место у Антона Тишакина, второе - у Ивана Парфенова, третье - у Павла Адышкина. Время прохождения дистанции лидеров одинаковое: 30 минут 13 секунд. Первой среди женщин прибежала Алла Сидорова с результатом 35.25. Второе место заняла Юлия Конякина - 35.29. Третьей стала Ольга Дедова с результатом 35.37", - рассказали в пресс-службе.

В беговом сообществе отметили, что ночной забег прошел с соблюдением необходимых санитарных норм. При входе в стартово-финишный городок у всех присутствующих измеряли температуру тела и проверяли наличие средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки были обязательны для всего персонала на протяжении мероприятия. Каждые три часа происходила замена средств индивидуальной защиты, а каждые два - дезинфекция контактных поверхностей.

"На точке освежения вода в стаканчиках была заменена на воду в бутылках. Заполнение стартовых кластеров было поэтапным, с контролем количества людей и плотности. Зрителям рекомендовали воздержаться от поддержки на старте и финише", - рассказали в пресс-службе.