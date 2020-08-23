Путин наградил хоккеиста Касатонова орденом Александра Невского

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, члена зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) генерального директора Ночной хоккейной лиги Алексея Касатонова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Касатонова Алексея Викторовича", - говорится в указе.

Помимо прочих спортивных достижений в 1980-е Алексей Касатонов играл в ЦСКА и сборной СССР в пятерке с Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым, Владимиром Крутовым и Вячеславом Фетисовым, которую специалисты считают одной из лучших в истории хоккея.

Касатонов завершил игровую карьеру в 1997 году. После этого работал менеджером, тренировал. В 2013-2014 годах был генеральным менеджером сборной России. С 31 октября 2019 года - генеральный директор Ночной хоккейной лиги.