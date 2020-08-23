Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова заменили из-за травм в матче РПЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты сборной России и московского "Локомотива" Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов были заменены из-за травм в первом тайме гостевого матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака".

ФК "Локомотив" не хочет продавать Алексея Миранчука менее чем за €20 млн

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Баринов получил повреждение колена на шестой минуте. После оказания медицинской помощи полузащитник продолжил игру, но на 18-й минуте покинул поле. Его заменил Станислав Магкеев.

На 32-й минуте Миранчук в попытке отобрать мяч получил травму задней поверхности бедра. Игрок сумел самостоятельно покинуть поле, вместо него вышел Дмитрий Рыбчинский.

После первого тайма железнодорожники ведут в счете (1:0). Голевой пас на Мурило отдал Алексей Миранчук.