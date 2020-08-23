Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в США

ТАСС, 23 августа. Россиянка Вера Звонарева выиграла у Магды Линетт из Польши в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом 1 млн 950 тыс. долларов в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу Звонаревой. В другом матче россиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Анетт Контавейт (3:6, 1:6).

Звонарева занимает 270-е место в рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2010) и Уимблдона (2010).

Касаткиной 23 года, она занимает 66-ю строчку рейтинга WTA, в активе россиянки два титула. На турнирах серии Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.