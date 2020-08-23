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Футбол в России

Гендиректор "Уфы" назвал судейство в матче РПЛ с "Ростовом" непоследовательным

Ринат Шайбеков считает, что арбитр Михаил Вилков должен был удалить футболиста "Ростова" Хорена Байрамяна

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Судейство в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Уфа" - "Ростов" было неоднозначным и непоследовательным. Такое мнение ТАСС выразил генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков.

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"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. После матча председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

"Судейство было неоднозначным. В одну сторону показали все, что было, а в другую желтые карточки явно поберегли. Если уж в первом тайме дали красную [Вячеславу] Кротову, то надо быть последовательным и за удар открытыми шипами в голову на 82-й минуте [Хорена] Байрамяна надо было выгонять с поля, - сказал Шайбеков. - Мне сейчас скидывают посты из соцсетей наших возмущенных болельщиков, и я их понимаю. Люди пришли с семьями посмотреть футбол, а тут такое".

В пятом туре "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином".

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