Глава Башкортостана считает, что "Уфа" должна опротестовать результат матча с "Ростовом"

"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. После матча Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

"Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр, - сказал Мурзагулов. - Завтра соберемся, в спокойном режиме обсудим ситуацию с федерацией футбола, обязательно публично доведем, что решили. Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает [арбитр Михаил] Вилков, убивает все эти усилия".