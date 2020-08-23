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Футбол в России

Глава Башкортостана считает, что "Уфа" должна опротестовать результат матча с "Ростовом"

Уфимский клуб уступил желто-синим со счетом 0:1
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил "Уфе" обратиться в Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой опротестовать результат матча четвертого тура Тинькофф - РПЛ с "Ростовом". Об этом председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал ТАСС.

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"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. После матча Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

"Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр, - сказал Мурзагулов. - Завтра соберемся, в спокойном режиме обсудим ситуацию с федерацией футбола, обязательно публично доведем, что решили. Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает [арбитр Михаил] Вилков, убивает все эти усилия".

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Российский футбол
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