Филатов: выход сборной России из группы на шахматной онлайн-олимпиаде был прогнозируемым

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход сборной России из группы на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде был прогнозируемым - впереди серьезные испытания и радоваться рано. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Российская команда за тур до конца группового этапа обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы С, что гарантирует выход в четвертьфинал напрямую. По итогам девяти туров российская сборная набрала 18 очков, второе место заняла команда Болгарии (13), третьими стали армяне (12).

"Пока все идет по нашему плану, радоваться рано, вышли из группы, как и предполагалось. Впереди уже серьезные испытания, - сказал Филатов. - Видно, что все команды могут удивить. Тяжело шел матч с хорватской командой".

"Ребята привыкают, выходят на пик формы. Все чувствуют большую ответственность - на мой взгляд, это самая тяжелая медаль в истории шахмат. Рад, что выпускники "Сириуса" достойно играли. Надеюсь, и дальше все будет идти по нашему плану", - добавил глава ФШР.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход.

В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа.