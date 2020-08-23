Футболист "Спартака" Кокорин заявил, что не хочет спешить с выходом на поле из-за травмы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Футболист "Спартака" Александр Кокорин рассказал, что не хочет спешить с выходом на поле в связи со своей нынешней травмой. Об этом он рассказал журналистам.

Кокорин также сообщил ТАСС, что у него повреждение камболовидной мышцы. Он перешел в "Спартак" в начале августа, но из-за повреждения пока не провел ни одного матча за красно-белых. Форвард посетил матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом", у которого "Спартак" выиграл со счетом 2:1.

"Все нормально, с каждым днем все лучше. Надеюсь, в ближайшее время появлюсь [на поле]. Планировал сыграть до паузы на матчи сборных, но не стали рисковать", - сказал он.

"У меня был плановый медосмотр в "Спартаке", я прошел его, и оказалось, что есть повреждение. А повреждения лечатся две-три недели. Мы склоняемся к тому, что лучше перетерпеть. Травму получил уже здесь", - добавил Кокорин.

"Спартак" в следующем туре сыграет 26 августа в гостях с "Ротором".