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Футбол в России

Футболист "Спартака" Кокорин не стал комментировать слухи о переходе в "Рому"

Нападающий перешел в московский клуб в начале августа, но из-за повреждения пока не провел ни одного матча за красно-белых

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не стал комментировать информацию о том, что он может перейти в итальянскую "Рому". Об этом он сказал журналистам.

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Ранее журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram сообщил об интересе "Ромы" к футболисту столичной команды.

"Без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы выйти на поле, но, к сожалению, не все от меня зависит. Нужно подождать", - сказал Кокорин.

Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, но из-за повреждения пока не провел ни одного матча за красно-белых. Форвард посетил матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом", у которого "Спартак" выиграл со счетом 2:1.

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