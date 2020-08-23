Футболист "Спартака" Кокорин не стал комментировать слухи о переходе в "Рому"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин не стал комментировать информацию о том, что он может перейти в итальянскую "Рому". Об этом он сказал журналистам.

Футболист "Спартака" Кокорин заявил, что не хочет спешить с выходом на поле из-за травмы

Ранее журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram сообщил об интересе "Ромы" к футболисту столичной команды.

"Без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы выйти на поле, но, к сожалению, не все от меня зависит. Нужно подождать", - сказал Кокорин.

Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, но из-за повреждения пока не провел ни одного матча за красно-белых. Форвард посетил матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом", у которого "Спартак" выиграл со счетом 2:1.