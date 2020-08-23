{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Газизов не стал комментировать заявление ФК "Уфа" о снятии с чемпионата России

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб готов сняться в случае повторения такого же судейства, как в игре с "Ростовом"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отказался обсуждать информацию о том, что футбольный клуб "Уфа" может сняться с чемпионата России. Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему

"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. После матча председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

"Не буду комментировать заявления других команд", - сказал Газизов.

Гендиректор оценил судейство в воскресном матче "Спартака" и "Локомотива" (2:1). "Судейство Карасева было близко к идеальному", - отметил он.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Тедеско: судейская бригада прекрасно отработала матч РПЛ "Спартак" - "Локомотив"
Главным арбитром встречи был Сергей Карасев
Читать полностью