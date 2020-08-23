Газизов не стал комментировать заявление ФК "Уфа" о снятии с чемпионата России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отказался обсуждать информацию о том, что футбольный клуб "Уфа" может сняться с чемпионата России. Об этом он рассказал журналистам.

"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1 в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. После матча председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

"Не буду комментировать заявления других команд", - сказал Газизов.

Гендиректор оценил судейство в воскресном матче "Спартака" и "Локомотива" (2:1). "Судейство Карасева было близко к идеальному", - отметил он.