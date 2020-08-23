Газизов: восстановление футболиста Кокорина в "Спартаке" затянулось

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов признал, что восстановление футболиста Александра Кокорина затянулось. Об этом он рассказал журналистам.

Футболист "Спартака" Кокорин заявил, что не хочет спешить с выходом на поле из-за травмы

Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, но из-за повреждения пока не провел ни одного матча за красно-белых.

"У нас произошла маленькая ошибка. Восстановление затянулось, вчера он вернулся в общую группу", - сказал Газизов.

Ранее журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram сообщил об интересе "Ромы" к футболисту столичной команды. "Когда он приходил, мы договаривались, что если будет предложение, мы его рассмотрим в его пользу", - подчеркнул Газизов.

Сам Кокорин выразил надежду, что появится на поле в ближайших матчах.