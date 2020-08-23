Наумов: тренер "Локомотива" Николич ошибся с составом на матч РПЛ со "Спартаком"

"Я считаю, что Николич ошибся со стартовым составом на игру, не стоило ставить двух острых нападающих в одну позицию, они вдвоем фактически выполняли роль одного игрока, не понимая, что делать. Получилось, что "Локомотив" потерял одного игрока в полузащите, где "Спартак" имел преимущество, за счет которого и забивал. Но это видение Николича, он решил сыграть в атакующий футбол. Наверное, ему никто не рассказал, что такое дерби со "Спартаком" и в этом матче нужно быть крайне осторожным", - отметил Наумов.

"Я на 90% уверен, что [Юрий] Семин (бывший главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) никогда бы не выставил на игру против "Спартака" такой состав с двумя нападающими. Во втором тайме "Локомотив" в основном оборонялся, думаю, что Семин мог бы вынести выгоду из такой ситуации. Хотя и сегодня был выход один на один у Эдера, если бы он забил, результат был бы другим", - добавил собеседник агентства.

По ходу первого тайма из-за травм поле покинули полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук. "Меня огорчил даже не столько результат, сколько травмы Баринова и Миранчука - это очень серьезные потери. Эти две травмы сломали "Локомотиву" игру, если бы не они, думаю, что клуб бы выиграл. Еще во втором тайме мне показалось, что "Локомотив" выглядел более уставшим, а "Спартак" играл на кураже - это тоже сыграло свою роль", - заключил Наумов.

"Спартак" поднялся на второе место в таблице, в активе подопечных Доменико Тедеско 8 очков. "Локомотив" с 7 очками идет четвертым. В следующем туре "Локомотив" 26 августа примет грозненский "Ахмат". "Спартак" в тот же день в Волгограде встретится с "Ротором".